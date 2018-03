Trein rijdt auto aan in Ieper

Aan een overweg in Ieper heeft een trein vanmiddag een auto aangereden. Een vrouw viel stil op de sporen, maar ze kon zichzelf en ook haar twee kinderen in veiligheid brengen. Dat bevestigt de woordvoerder van de brandweerzone Westhoek.

Het ongeval is iets voor 13 uur gebeurd aan de overweg in de Blauwepoortstraat in Zillebeke. “De moeder en haar kinderen, tieners, waren nog niet lang uit hun auto of er kwam al een trein. Die heeft hun auto aangetikt”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. Ze zijn erg onder de indruk, maar raakten dus niet gewond.

De trein kwam van Antwerpen en was onderweg naar Poperinge. Hij is enkele honderden meters tot stilstand gekomen. Er zitten 35 reizigers op. “Zij worden met een bus naar het station van Poperinge gebracht”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Door het ongeval rijden momenteel geen treinen tussen Menen en Poperinge.”