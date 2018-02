Trein nemen? Zoveel betaal je nu extra

Vanaf vandaag wordt het duurder om de trein te nemen. De prijzen van abonnementen worden 2,49 procent duurder, voor andere vervoersproducten betaal je gemiddeld 1,49 procent meer.

Wie vandaag een treinbiljetje koopt, zal daar meer voor moeten betalen dan gisteren. De NMBS verhoogt naar jaarlijkse gewoonte namelijk haar tarieven op 1 februari, en dat is ook vandaag gebeurd.

Gemiddeld stijgt de prijs met 1,49 procent, al zullen sommigen nog meer moeten betalen. Wie een abonnement voor school of werk koopt bijvoorbeeld, zal vanaf vandaag 2,49 procent extra betalen.

Specifieke verhogingen

Een standaardbiljet bij de NMBS wordt dan weer gemiddeld 0,94 procent duurder. Het goedkoopste biljet kost vanaf deze maand 2,3 euro (in plaats van 2,2 euro). Het seniorenbiljet (heen- en terugreis voor 65-plussers in tweede klasse) gaat van 6,2 naar 6,5 euro, ofwel een verhoging van vijf procent.

Een forse prijsverhoging is er voor de Go Unlimited van een week, een treinpass voor -26-jarigen om onbeperkt te reizen tijdens schoolvakanties. Die wordt een kwart duurder: vijftien euro. De prijs voor een Go Unlimited van een maand blijft gelijk op 25 euro. Een aantal tarieven veranderen dan weer helemaal niet, zoals de Go Pass 10, de Rail Pass en de fietsdagkaart.

Protest

De sociale partners protesteren tegen die verhoging. Dat schrijft De Morgen. In een kritisch advies aan mobiliteitsminister François Bellot (MR) plaatst de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, een belangrijk overlegorgaan, vraagtekens achter de stijging.

De Raad klaagt onder meer aan dat ze hoger is dan de gezondheidsindex, nochtans een belangrijke indicator van de levensduurte. Volgens het beheerscontract van de NMBS mag die hogere stijging omdat de spoorwegen de vereiste stiptheid hebben gehaald.