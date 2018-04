Trein negeert sein: reizigers geëvacueerd

Een trein die onderweg was van Hasselt naar Antwerpen heeft omstreeks 17 uur bij Weerde (Zemst) een rood sein genegeerd. Dat meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. De veiligheidsprocedure schrijft dan voor dat de machinist vervangen moeten worden en de reizigers ook geëvacueerd moeten worden. Rond 18.30 uur is de trein, met een andere machinist, aangekomen in Mechelen.

Een treinchauffeur die langs Brussel Zaventem naar Zemst reed, heeft een rood licht genegeerd. De trein stond daarom geblokkeerd, net zoals de twee treinen daarachter. Die twee andere treinen konden terugkeren.

Op die plaats zijn er vier sporen, waarvan er één ruim anderhalf uur onbeschikbaar was. Dat bracht de nodige vertragingen met zich mee. De machinist die het rood sein negeerde, werd "te voet gesteld". "Dat is standaardprocedure", klink het nog bij de woordvoerder.

Foto: archief