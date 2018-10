Travelbird stopt onmiddelijk met de onlineverkoop van reizen

Reisorganisatie TravelBird, die actief is in Nederland en België, zit in zware financiële problemen. Het bedrijf zet de verkoop van reizen stop en heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Gedupeerde reizigers kunnen terecht bij het Nederlandse garantiefonds.

Vorige week waren er al tekenen dat er iets niet goed zat bij TravelBird. Tientallen vakantiegangers konden op hun bestemming hun hotelkamer niet in, omdat de reisorganisatie de rekening niet had betaald. TravelBird dacht de betalingsachterstand nog op te lossen, maar kon uiteindelijk toch niet de nodige extra financiering regelen.

Reizigers hoeven volgens het bedrijf niet bang te zijn voor problemen. Mensen die een reis via TravelBird hebben geboekt, zijn gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Nederlandse Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Ook Belgische gedupeerden moeten daar aankloppen, luidt het bij het Belgische Garantiefonds Reizen. Hoe het verder moet met de 310 medewerkers van TravelBird, is niet duidelijk.