Trappist Westvleteren kan voortaan online besteld worden

De monniken van de Sint-Sixtusadbij in Westvleteren gaan de verkoop van hun Trappistenbieren anders organiseren. Het reservatiesysteem via telefoon wordt afgeschaft en wordt vervangen door een webwinkel op www.trappistwestvleteren.be. Het nieuwe systeem heeft zelfs een ‘slimme’ wachtkamer. Onder meer mensen die nog nooit een bestelling hebben geplaatst, zullen voorrang krijgen.

Consumenten zullen, zolang de voorraad strekt, vrij kunnen kiezen tussen de drie soorten van Trappist Westvleteren (Blond, 8 en 12), met een maximum van twee kratten per aankoop.

De monniken hebben in de webwinkel een ‘slimme’ wachtkamer laten inbouwen. Hierdoor krijgen consumenten die geruime tijd terug of nog nooit een bestelling geplaatst hebben, voorrang op particulieren die minder lang geleden Trappist Westvleteren besteld hebben.

Tot 2005 kon men op vastgestelde dagen en uren Trappist Westvleteren kopen in het verkoopmagazijn van de Sint-Sixtusadbij. Door de plots ontstane hype werd de vraag echter veel groter dan het aanbod. De monniken schakelden toen over op reservaties via de zogenaamde ‘biertelefoon’. Maar ook dat systeem was dus aan vernieuwing toe.

“Het nieuwe verkoopsysteem komt tegemoet aan de noden van tal van liefhebbers van Trappist Westvleteren. Wij hebben lang nagedacht over een goed en klantvriendelijk alternatief voor de biertelefoon. de bierverkoop van de abdij blijft uitsluitend gericht op particuliere klanten. De webwinkel is dus enkel voor consumenten toegankelijk, niet voor professionele kopers,” aldus broer Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij. “Wij wensen namelijk aan zo veel mogelijk mensen de kans te geven om Trappist Westvleteren aan de correcte prijs aan te kopen. Wie zich niet aan de verkoopregels houdt en misbruik maakt van het systeem, zal de toegang tot de webwinkel kunnen ontzegd worden.”

Hoe het werkt

De bierverkoop is niet voor commerciële doeleinden en is voorbehouden aan personen die zich vooraf hebben geregistreerd. Bij de registratie maak je een profiel aan met je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adres, gsm-nummer, e-mailadres en nummerplaat van de wagen waarmee je de gekochte producten komt ophalen). Nadat je registratie is gevalideerd, kan je inloggen.

Als je bent ingelogd, kom je in de ‘slimme’ wachtkamer terecht. Wanneer je aan de beurt bent, heb je toegang tot de webwinkel. Tijdens het wachten kan je wel al rondkijken en andere producten reserveren die soms naast de Trappistenbieren worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld glazen.

Als je de webwinkel binnentreedt, kan je kiezen uit de beschikbare bieren en de gewenste hoeveelheid. Je kan ook het afhaalmoment bepalen.

Daarna wordt een code naar je gsm verzonden. Die code moet worden ingevoerd om de bestelling te bevestigen. Vervolgens word je doorverwezen naar het betaalplatform om de volledige bestelling te betalen, inclusief het statiegeld van het leeggoed (krat en flessen). Zodra de betaling voltooid is, keer je terug naar de website en is je bestelling afgerond.

Je ontvangt dan een e-mail met een QR-code, samen met een overzicht van je bestelling. De QR-code moet worden getoond bij de afhaling van je bestelling. De nummerplaat van je wagen zal gecontroleerd worden ten opzichte van je profiel.

Bij de afhaling gebeurt dan ook de terugbetaling van het statiegeld van het leeggoed dat wordt teruggebracht. Dat bedrag wordt teruggestort op de betaalkaart waarmee de aankoop gebeurde.

Dinsdag 18 juni en vrijdag 21 juni zullen er initiële verkoopmomenten zijn, om de goede werking van de webapplicatie te testen. Op woensdag 26 juni zal het eerste gewone verkoopmoment plaatsvinden.

Omwille van de beperkte hoeveelheid bier die gebrouwen wordt, zullen er maandelijks twee verkoopmomenten georganiseerd worden. Deze zullen om de twee weken plaatsvinden, afwisselend op woensdagnamiddag en op woensdagavond.