Transvrouwen lijken assertiever maar minder gezond

Transgender vrouwen worden tijdens het solliciteren door recruiters als assertiever en autonomer aanzien dan cisgender vrouwen (mensen bij wie de seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht van hun geboorte). Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent.

Internationaal onderzoek toonde eerder al aan dat transgenders, meer dan holebi’s, gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Transgender vrouwen (transgenders die man waren en vrouw geworden zijn) worden daarbij nog vaker benadeeld dan transgender mannen.

Geen afkeur voor samenwerking met transgenders

Morgen is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Naar aanleiding daarvan gingen onderzoekers van de UGent bij 310 proefpersonen na of ze een afkeer hadden voor samenwerkingen met transgenders. Dat was in het onderzoek niet het geval.

Wel vreesden de recruiters in het onderzoek dat hun andere werknemers of klanten minder graag met de transvrouwen zouden samenwerken. Dezelfde vaststelling werd in eerder onderzoek gemaakt voor etnische discriminatie.

Minder gezonde uitstraling

Daarnaast blijkt ook dat transvrouwen uitstralen dat ze in een minder goede gezondheid zouden verkeren dan cisgender vrouwen. Tegelijk wekken zij wel de indruk dat ze zelfstandiger en assertiever zouden zijn in hun job.