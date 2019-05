Transmigranten vertrokken uit Noordstation

De transmigranten die verbleven in Brussel-Noord zijn allemaal vertrokken. Dat heeft VTM NIEUWS ter plaatse vernomen. De politie was van plan om rond 11.00 uur het station te ontruimen maar dat blijkt nu dus niet meer nodig. Minister Maggie De Block laat weten dat de migranten worden opgevangen in daklozencentra.

(lees verder onder de video)

Medewerkers van Fedasil zullen de transmigranten in de daklozenopvang bezoeken om hen correcte informatie op maat te verschaffen over vrijwillige terugkeer naar hun land en de mogelijkheid om asiel aan te vragen. De Block: “Prioriteit zal hierbij uitgaan naar kwetsbare personen zoals alleenstaande vrouwen, families met kinderen en personen met medische of psychische noden.”

Migranten die dan vrijwillige terugkeer of een asielprocedure overwegen worden dan opgevangen in het netwerk van Fedasil. “Deze werkwijze is niet nieuw, maar een versterking van een bestaande en beproefde praktijk. Ze werd reeds in 2014 onder mijn vorig mandaat als staatssecretaris voor asiel en migratie ingevoerd om de problematiek van families met minderjarige kinderen in illegaal verblijf aan te pakken. Met succes toen”, zegt Maggie Block.