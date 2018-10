Transmigranten krijgen bericht via om niet naar Engeland te gaan

De federale regering lanceert vandaag een nieuwe campagne op Facebook om transmigranten de reis naar Engeland af te raden. Zodra ze in Europa zijn, krijgen ze automatisch een ontradingsbericht toegestuurd. De privacycommissie heeft haar bedenkingen bij de campagne.

Transmigranten die via ons land Engeland willen bereiken, het blijft een probleem. Een campagne wil hen dat nu afraden, via Facebook. Mensen die toekomen op de Griekse eilanden, in Spanje, Italië, de asielcentra in Duitsland en ook in België krijgen sterk ontradende boodschappen. Op basis van de ingestelde taal en de locatie, kan Facebook een bepaalde groep mensen een bericht sturen. In dit geval: "No to illegal immigration, don't come to Belgium!"

Francken: "Succes op vlak van bereik"

“Het wordt enorm veel bekeken”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Sowieso is het een succes op vlak van bereik. Het aantal transitmigranten is ook aan het dalen in West-Vlaanderen, maar dat kunnen we wetenschappelijk niet bewijzen, een op een, want we doen daar geen onderzoek naar, maar we denken wel dat dat impact heeft.”

"Demoraliserend"

De transmigranten zelf vinden het eerder een grap, die hen zeker niet zal tegenhouden. “Voor mij is het vooral een teleurstelling”, getuigt een transmigrant anoniem. "Het is demoraliserend. We hoopten dat we als gasten ontvangen zouden worden in Europa en we willen naar Engeland gaan zonder problemen te veroorzaken. We zijn gewoon dromers. We willen onze dromen achtervolgen. Ik denk dat het een menselijk recht is." -Zou zo'n bericht je tegenhouden? "Nee! Ik denk het niet. Ik denk niet dat het me zal tegenhouden om in Engeland te geraken. We hebben zoveel dingen overleefd. Dit is gewoon een bericht.”

Francken: "Geen schending van privacy"

Maar is dit geen schending van de privacy? “Neen”, zegt Francken. “Het komt gewoon boven als je jouw Facebookprofiel opendoet. Alle bedrijven doen dat, de politieke partijen doen dat, VTM doet dat", klinkt het. De privacycommissie geeft Francken gelijk, het is een boodschap van algemeen nut en geen commerciële boodschap, dan is er geen probleem. Al zou het wel op het randje zijn.