Transgender: "Ze zeiden dat ik schizofreen was"

Vijf jaar geleden maakte Jasper (21), die toen nog als vrouw door het leven ging, de ingrijpende stap om aan zijn transitie naar transman te beginnen. "Mijn toneelleerkracht zei dat ik schizofreen was", vertelt hij aan VTM NIEUWS. "Ze wou mijn nieuwe identiteit niet aanvaarden en bleef me met mijn meisjesnaam aanspreken."

In zijn vriendengroep en binnen de familie van Jasper werd er met begrip gereageerd op de keuze om door het leven te gaan als man. "Maar op het Conservatorium had ik wel problemen", vertelt hij. "Mijn leerkracht wou mij niet met mijn nieuwe naam aanspreken. 'Je bent geen jongen, je bent een meisje', zei ze dan."

"Het is niet gemakkelijk en het is een lange weg die transgenders afleggen", vertelt Jasper. "Kleine dingen, zoals mensen die je aanspreken met 'mevrouw', maken het in het begin er moeilijk."

Maatschappelijk debat

"We moeten als samenleving blijven optreden tegen tansfobe comments", benadrukt Japser. "Toen Bo Van Spilbeeck zich outte als transvrouw, kwam er ook een reactie van studentenkring HKV Antwerpen: 'Veranderen van geslacht kan en zal nooit genormaliseerd worden'. Ik vind het spijtig dat zo'n boodschap van zo'n jonge mensen komt. We leven niet meer in de middeleeuwen."

Geweld

Het is vandaag Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Deze dag vraagt aandacht voor het probleem van haat, geweld of discriminatie ten opzichte van holebi’s en transgenders. Dat dergelijke 'haat' ook in ons land nog zo prominent aanwezig is, bewijzen de gebeurtenissen zoals de aanval op een homokoppel aan de Beurs in Brussel begin april.

Volgens een onderzoek van Steunpunt Gelijkekansenbeleid uit 2015 heeft maar liefst acht op de tien transgenders al te maken gekregen met transfoob geweld, fysiek of mentaal. Volgens een ander onderzoek van het Steunpunt uit 2014 blijkt dat negen op de tien holebi’s al te maken heeft gekregen met verbaal homofoob geweld en drie op de tien met fysiek geweld.