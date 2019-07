Tramverkeer in Antwerpen verstoord

Het tramverkeer in Antwerpen van trams 2, 3, 5, 6, 9 en 15 is zwaar verstoord. Er zijn problemen met seinen en de radioverbinding. Omwille van veiligheidsredenen is het volledige premetronetwerk gesloten, meldt De Lijn op Twitter.

De storing beïnvloedt alle verbindingen tussen Antwerpen, Hoboken, Merksem, Zwijndrecht, Mortsel, Berchem, Boechout en Melsele. Tram 5 rijdt door de problemen helemaal niet, de lijnen 3 en 15 rijden niet tussen verschillende haltes en de lijnen 2, 6 en 9 worden omgeleid.

“Doordat de dispatching geen radioverbinding heeft met de trambestuurders op deze lijnen, worden de trams om veiligheidsredenen uit de tunnelkokers gehaald. De leverancier is opgetrommeld om de radioverbinding zo snel mogelijk te herstellen”, aldus Tom Van Der Vreken van De Lijn. De metrotunnels zijn volledig gesloten. Hoe lang het zal duren om de storing te verhelpen, is voorlopig onduidelijk.

Gevolgen

Door de maatregel rijden er ondergronds momenteel geen trams op de lijnen 2, 3, 5, 6, 9, 15. Concreet betekent dit dat er ook geen trams rijden tussen het stadscentrum en Linkeroever. Al deze tramlijnen worden bovengronds omgeleid. De tramlijnen 8 (P+R Wommelgem – Zuid) en 10 (P+R Schoonselhof – Wijnegem) rijden ondergronds wel normaal. De bovengrondse lijnen volgen hun normale traject.