Tramverkeer in Antwerpen is hersteld

Het tramverkeer in Antwerpen van trams 2, 3, 5, 6, 9 en 15 is bijna de hele dag zwaar verstoord geweest. Er waren problemen met seinen en de radioverbinding. Omwille van veiligheidsredenen werd het volledige premetronetwerk gesloten. Iets over vijf kwam het bericht dat de problemen verholpen zijn en de trams opnieuw rijden.

De storing beïnvloedde alle verbindingen tussen Antwerpen, Hoboken, Merksem, Zwijndrecht, Mortsel, Berchem, Boechout en Melsele. Tram 5 reed zelfs helemaal niet.

