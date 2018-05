Trams Antwerpen verstoord: spoor komt omhoog

Doordat in Antwerpen op een brug aan het Sportpaleis het spoor naar boven is gekomen, is momenteel geen tramverkeer mogelijk op meerdere tramlijnen in de buurt. De trams maken rechtsomkeer en vervoersmaatschappij De Lijn raadt aan om over te stappen op bussen.

Het probleem ontstond omstreeks 16 uur op de Burgemeester Theunisbrug, vlakbij het Sportpaleis. Bij De Lijn geeft men aan nog geen idee te hebben van de precieze oorzaak. "We hebben technici ter plaatse gestuurd voor herstellingswerken. De hinder zal nog wel een aantal uren duren", zegt De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken.

Trams keren terug

De trams van lijnen 2 (Hoboken - P+R Merksem), 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) en 6 (P+R Olympiade - P+R Luchtbal) die van de stad komen, keren aan het Sportpaleis ondergronds terug richting stad.

De tramhalte Gasthuishoeve in Merksem wordt momenteel niet bediend. De trams ten noorden van de Theunisbrug rijden tussen P+R Merksem en P+R Luchtbal. De Lijn raadt passagiers voor een verbinding van en naar de stad aan, gebruik te maken van bussen uit de lijnenbundels 600 en 700.