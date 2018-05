Tram rijdt kind aan in Laken

In de Stefaniastraat in Laken is vanmiddag een 9-jarig kind aangereden door een tram. Dat bevestigt commissaris Olivier Slosse van de Brusselse politie aan VTM NIEUWS. Het jongetje is overgebracht naar het ziekenhuis, maar over de toestand is nog weinig duidelijkheid

Het ongeval vond plaats omstreeks 16.15 uur. Het verkeer tussen tramhaltes Jules De Trooz en Bockstael werd afgesloten. Daardoor is er hinder op lijnen 92 en 62, bevestigt vervoersmaatschappij MIVB aan VTM NIEUWS.

Het kind probeerde de straat over te steken, maar werd gegrepen door de tram. Het jongetje werd bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar de geneesheer kan zich nog niets uitspreken over zijn toestand.