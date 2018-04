Tram ontspoort in Gent

Aan Neuseplein in Gent is vanmiddag een tram ontspoord. Dat bevestigt De Lijn Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. Het voertuig kwam tegen een paal terecht en moet getakeld worden. Er vielen geen gewonden maar de materiele schade is groot. Door het ongeval is er hinder tussen Rabot en Tolpoort.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De materiële schade is aanzienlijk. “Er vielen geen gewonden of gekwetsten", laat Marianne Thysebaert van De Lijn Oost-Vlaanderen weten. “Er is geen verkeer mogelijk tussen Rabot en Tolpoort, mensen kunnen lijn 1 nemen tot aan het Gravensteen of de bussen van lijn 50.”

De hinder zal nog een tijdje aanhouden.>