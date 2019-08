Tram ontspoort en rijdt in gevel in Antwerpen: twee zwaargewonden

In het Antwerpse district Deurne is dinsdagavond een tram ontspoord op het kruispunt van de Cruyslei en de Boekenberglei en vervolgens tegen de gevel van een appartementsgebouw gereden. Dat zegt de lokale politie. De tram heeft zich een stuk in het gebouw geboord, maar alleen op de tram zelf vielen vier gewonden, onder wie twee zwaargewonden. Het appartementsgebouw is wel preventief ontruimd omdat de stadsingenieur de stabiliteit ervan moet controleren.

De trambestuurder is met vrij zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, drie reizigers liepen lichtere verwondingen op. In het appartementsgebouw woonde er gelukkig niemand op het gelijkvloers, er zou slechts een tandartspraktijk gevestigd zijn. De schade is er wel groot. Het ongeval zal een hele tijd voor hinder zorgen voor het tramverkeer op lijnen 4 en 9. De betrokken tram zal allicht pas kunnen worden verwijderd wanneer de stabiliteit van het gebouw is verzekerd en het takelen wordt vervolgens nog een hele klus. Hoe de tram uit de bocht is kunnen gaan, is nog niet duidelijk.