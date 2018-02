Tram en bus botsen in Deurne: 20-tal gewonden

Op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de August Van de Wielelei in het Antwerpse Deurne is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een tram en een bus zijn er op elkaar gebotst. Een 20-tal passagiers raakte lichtgewond, de buschauffeur moest bevrijd worden door de brandweer. Dat zegt de politie van Antwerpen aan VTM NIEUWS.

Deze ochtend voerde een tramstel een onverwacht draaimanoeuvre uit. De bus had het niet zien aankomen en botste frontaal op de tram.

De brandweer moest de buschauffeur bevrijden, want hij zat gekneld. De man werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar verkeert niet in levensgevaar. Op de tram en bus was er sprake van een 20-tal gewonden. “Die mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht, maar hun verwondingen vallen gelukkig mee”, zegt de woordvoerder van de Antwerpse politie, Wouter Bruyns. “Ze zijn licht tot zeer licht gewond.”

Veel hinder De politie vraagt aan iedereen om de omgeving te mijden en de rijbaan vrij te houden voor de hulpdiensten. De weg is er momenteel volledig versperd. “Er is grote hinder in de omgeving, want het gaat om een druk kruispunt en er is op dit moment natuurlijk ook veel verkeer.”

Het ongeval veroorzaakt ook hinder voor het tramverkeer. Lijnen 5 en 10 zijn gedeeltelijk onderbroken.

De politie gaat nu de vaststellingen doen en krijgt daarbij ook hulp van de federale politie. “Van zodra die vaststellingen gedaan zijn, kunnen de takelwerken starten. De tram is wel ontspoord waardoor het nog een tijdje kan duren.”

#Verstoring #Deurne #Antwerpen lijn 5 & 10

Door een ongeval in de August Van de Wielelei

L 5 wordt onderbroken tss Wim Saerensplein en Stelplaats Deurne

L 10 wordt onderbroken tss Schotensesteenweg en Stelplaats Deurne#delijn — De Lijn (@delijn) 20 februari 2018