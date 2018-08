Trajectcontrole E40 Sterrebeek pas vanaf september in werking

De trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem zal ten vroegste eind september in werking treden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) had eerder aangekondigd dat dat in juni al zou gebeuren, maar een interne discussie over de software zorgde voor uitstel.

De trajectcontrole loopt over een afstand van zeven kilometer, van net voor de afrit Sterrebeek tot de afrit Bertem. Omdat er ook dynamische verkeersborden hangen op het stuk snelweg, moest het AWV er nog technisch uitklaren hoe de trajectcontroles daarop afgesteld moesten worden. Als de maximumsnelheden door de drukte worden aangepast, moeten de trajectcontroles zich daar immers aan aanpassen.

De discussie daarover is inmiddels uitgeklaard, klinkt het bij AWV. “Hardwarematig is alles klaar: de camera’s hangen er, de netwerkkabels zijn in orde en de toestellen zijn gekeurd. Softwarematig moet er nog de laatste hand aan gelegd worden”, aldus woordvoerder Pieterjan Rynwalt.

Het AWV schat dat de trajectcontrole vermoedelijk eind september wordt overgedragen aan de federale politie. Vanaf dan kan het systeem in werking treden.