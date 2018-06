Traiteur scholen blijft dicht: directies verontwaardigd

Een aantal directies, van wellicht voornamelijk West-Vlaamse scholen, voeren vanmiddag actie aan de gebouwen van het traiteurbedrijf Esthio in Harelbeke. Ze willen daarmee hun verontwaardiging uiten over het feit dat het bedrijf, anders dan beloofd, nu plots toch nog geen warme maaltijden mag leveren van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). Die trok gisteravond plots een beslissing van het federaal voedselagentschap FAVV in. Intussen gaat ook een open brief van een betrokken ouder viraal.

De directies willen de zaakvoerders een hart onder de riem steken. Esthio zit sinds enkele weken in het oog van de storm omwille van een salmonellabesmetting in scholen waar het Harelbeekse bedrijf maaltijden levert. Zowat 450 kinderen uit 44 scholen in West- en Oost-Vlaanderen. Na analyse van 150 stalen in het bedrijf is echter de oorzaak van de besmetting nog niet gevonden.

Bij Esthio heerste dan ook tevredenheid toen het FAVV vorige vrijdag liet weten dat het bedrijf vanaf deze week opnieuw maaltijden mag leveren. Aan OCMW’s en bedrijven mocht dat maandag al, in de scholen vanaf vandaag. Voorwaarde was wel, dat alle scholen die klant zijn van Esthio intussen overgingen tot een grondige reiniging van hun keuken, refter en toiletten. Dat is inmiddels ook overal gebeurd. Voor zover bekend, is ook niemand van de betrokken scholen van plan om de samenwerking met het cateringbedrijf te verbreken.

Groot was ieders verwondering toen het kabinet van federaal minister Denis Ducarme (MR) gisteravond uit het niets liet weten dat er bijkomend onderzoek naar de oorzaak van de besmetting moet gevoerd worden. Zolang dat niet is afgerond, mag Esthio niet leveren aan scholen. Dat is niet alleen bij de zaakvoerders van het Harelbeekse bedrijf in het verkeerde keelgat geschoten, maar ook bij de directies van de 110 scholen die maaltijden afnemen van Esthio.

“Met geen woorden te beschrijven”

“Als basisscholen keken we er naar uit dat er eindelijk opnieuw warme maaltijden van Esthio beschikbaar zouden zijn voor onze kinderen”, zegt directeur Jan Luts van de Sint-Amandsbasisschool Zuid in Kortrijk. “Maar wat gisteravond gebeurde, is met geen woorden te beschrijven. We zijn niet te spreken over de beslissing, noch over de manier en het tijdstip waarop die werd gecommuniceerd. Daarom trekken we deze namiddag naar de gebouwen van Esthio.”

Brecht Vervaeck (33) die samen met zijn vader Hervé (67) het bedrijf runt, hoopt vooral dat er snel een oplossing komt. “De ontwikkelingen van gisteravond maken ons boos. Dit is een kaakslag naar ons bedrijf maar in de eerste plaats ook naar de scholen en de 10.000 kinderen die deze middag een maaltijd van Esthio gingen verorberen. Alles was klaar, iedereen was enthousiast om na twee weken eindelijk weer een doorstart te kunnen maken. Een mailtje van de minister met hoop en al twee zinnetjes, zonder enige motivatie, trekt daar een kruis door. Dat is niet te vatten.”

In shock

“Toen ik mijn vader belde met het slechte nieuws, was hij net in het Brugse om nog wat verpakkingsmaterialen te gaan halen. Hij raakte in shock. Gelukkig was er iemand bij hem die de hulpdiensten kon bellen. Zijn toestand is stabiel nu, maar hij ligt wel in het ziekenhuis, op de afdeling hartbewaking.”

Brecht Vervaeck moet intussen met lede ogen toezien hoe duizenden maaltijden allicht weggegooid zullen moeten worden. “Wéér lijden we economische schade”, klinkt het. “Ik denk eraan om een procedure te starten om die schade vergoed te krijgen. We moeten als bedrijf het hoofd boven water kunnen houden en ik heb een verantwoordelijkheid tegenover de ongeveer vijftig mensen die hier werken.” Vervaeck hoopt op een snelle doorbraak in het dossier. “Ik verneem dat er deze voormiddag overleg is tussen het FAVV en het kabinet Ducarme. Benieuwd wat dat oplevert”, besluit de man.

Open brief van ouder

Intussen gaat op Facebook ook nog een open brief van een van de betrokken ouders viraal. Michaël Follens, ouder van twee kinderen die op één van de getroffen scholen les volgen, klaagt de actie van minister Ducarme aan. “Wij appreciëren ten zeerste de professionele aanpak inzake de volledige screening en onderzoek door het FAVV die de laatste weken doorgevoerd werd”, schrijft Follens. “Doch vind ik dat wat er gisterenavond gebeurd is, getuigen van zowel volledige respectloosheid t.o.v. de geïmpacteerde traiteur (die mens ligt er van in het ziekenhuis) als van volkomen onbegrip en onrealistische inschatting hoe het leven met kleine kinderen er eigenlijk dagdagelijks aan toegaat!”

Lees hieronder de volledige open brief: