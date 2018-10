Tractor rijdt in op wielertoeristen in Ardooie: dode en man in levensgevaar

In Ardooie (West-Vlaanderen) is een tractor deze namiddag ingereden op een groep wielertoeristen, één persoon kwam daarbij om het leven. Een andere persoon verkeert in levensgevaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Vier andere wielrenners zijn in shock, dat bevestigt de commissaris van de politiezone Tielt aan VTM NIEUWS.

Een groep van zes gepensioneerde wielertoeristen werd deze namiddag opgeschrikt op een landelijke weg, bij het zien van een tractor. De chauffeur van de tractor met aanhangwagen kwam uit tegenovergestelde richting en verschoot dan weer van de aanwezigheid van de fietsers.

De tractor kon niet meer tijdig stoppen en reed twee wielrenners aan. Eén man overleefde het niet, de andere persoon (72) is zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in levensgevaar.

De wielertoeristen die het ongeval zagen gebeuren zijn in shock. Net zoals de chauffeur krijgen ze de nodige begeleiding.