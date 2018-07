Totaalverbod op kampvuren in Limburg

In de provincie Limburg is het vanaf nu officieel verboden om een kampvuur aan te steken. Dat laat de Limburgse gouverneur weten. "De maatregel geldt zolang code rood van kracht is", klinkt het in een persbericht.

Door de aanhoudende droogte is de vegetatie zeer droog en dor. Sinds 1 juli geldt de code rood voor brandgevoeligheid in gans Limburg. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Daarom geldt vanaf vandaag een geheel verbod op kampvuren in Limburg en dit zolang code rood van kracht is en tot tegenbericht. Sinds zondag was het al verboden om kampvuren te houden in een straal van 25 kilometer rond de natuurgebieden, maar nu is het dus in heel Limburg verboden.