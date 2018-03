Tot levenslang rijverbod voor trouwstoet

Wie de weg bewust blokkeert tijdens een trouwstoet, kan voortaan een levenslang rijverbod krijgen. Dat schrijft De Standaard.

Wie vandaag bewust het verkeer op de weg, spoorweg, binnenwateren of op zee hindert kan een boete krijgen of een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. Een nieuwe wet moet bestuurders die deelnemen aan een trouwstoet, en zo voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen, nog harder bestraffen.

Levenslang rijverbod

Door de nieuwe wet kan de rechter bovenop de bestaande straffen een rijverbod opleggen van minstens acht dagen tot zelfs levenslang.

Twee weken geleden veroorzaakte een trouwstoet op de A12 nog voor heel wat hinder. Eerder gebeurde dat ook al op het viaduct in Vilvoorde, in Dilbeek en in Antwerpen.

