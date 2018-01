Tot 5 jaar cel voor neerschieten wolf

Wie in Vlaanderen de jacht opent op wolvin Naya, riskeert tot vijf jaar cel en een boete van 500.000 euro. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De twee doodgebeten schapen in een weide in Meerhout waren naar alle waarschijnlijkheid het werk van wolvin Naya, de eerste wolf in honderd jaar waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze in Vlaanderen rondloopt.

Veehouders zien wolvin Naya dus liever niet komen uit schrik voor hun dieren, maar hun jachtgeweer bovenhalen, doen ze beter niet. De wolven zijn in Europa namelijk een beschermde diersoort, waardoor je ze niet mag doden. Doe je dat wel, riskeer je zware straffen.

Hangt af van lidstaat

De EU-richtlijn die de bescherming regelt, laat de bepaling van concrete straffen over aan de lidstaten. Opvallend is dat de straffen kunnen verschillen naargelang de wolf in Vlaanderen of Wallonië wordt neergeschoten. Wie in Vlaanderen de jacht opent op de wolf, riskeert tot vijf jaar gevangenis en een boete van 500.000 euro. In Wallonië is dit ‘slechts’ één jaar gevangenis en 100.000 euro boete.

Stevige straffen, al zijn dit wel maxima. “In de praktijk liggen ze vaak lager”, zegt Hendrik Schoukens van de UGent daarover in Het Laatste Nieuws. “In Noorwegen kregen vijf wolvenjagers in 2015 celstraffen van 6 tot 20 maanden. En in Polen werden in 2013 twee Belgische jagers veroordeeld: drie maanden cel met uitstel en een boete van 7.000 euro.”

