Tot 12 jaar cel voor opstand Merksplas

Twaalf gevangenen die deelnamen aan de grootste gevangenisopstand ooit in ons land, kregen vandaag celstraffen tot twaalf jaar. Dat besliste de correctionele rechtbank in Turnhout vandaag. De rechtbank tilde vooral zwaar aan het feit dat er ’s nachts brand werd gesticht in Merksplas.

Op 7 mei 2016 brak de opstand uit in de gevangenis van Merksplas. Daarbij werden toen gebouwen in brand gestoken, cipiers aangevallen en zeer veel vernielingen aangebracht. In totaal nam een 200-tal gevangenen deel aan de opstand, vandaag stonden dertien gedetineerden terecht.

Vrijspraak

Het openbaar ministerie had eind vorig jaar celstraffen tot dertien jaar gevorderd. De rechtbank heeft één gedetineerde veroordeeld tot twaalf jaar cel, een andere gevangene krijgt een gevangenisstraf van elf jaar. Vier gedetineerden zijn veroordeeld tot tien jaar, vijf gedetineerden die een kleinere rol speelden bij de opstand krijgen een celstraf van vier jaar.

Eén gedetineerde is veroordeeld tot een jaar cel. Voor één betrokkene ziet de rechtbank onvoldoende bewijzen. Hij werd vrijgesproken.

