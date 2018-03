Het leger heeft vanmorgen een torpedo uit de Eerste Wereldoorlog en een kanon van een Duitse duikboot naar Brugge gebracht. Ze worden gebruikt tijdens een tentoonstelling.

Het kanon van een Duitse duikboot werd onlangs nog voor onze Belgische kust opgevist. De boot zonk in 1917.

De torpedo en het kanon worden gebruikt voor een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog op zee. De tentoonstelling loopt vanaf 20 april in het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge.