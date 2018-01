Torenkraan dreigt om te vallen in Blankenberge

In Blankenberge dreigt een torenkraan om te vallen. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. In totaal zijn 35 mensen geëvacueerd. De bouwfirma van de kraan is volop bezig de kraan weg te halen. Verwacht wordt dat de bewoners rond 17.00 uur terug naar huis kunnen.

Ter hoogte van de Sergeant de Bruynestraat en de Vrijheidsstraat, is de kraan beginnen over te hellen. Aan één van de poten die het geheel stabiel moet houden, is een probleem vastgesteld waardoor de kraan zijn stabiliteit verloor.

De bouwfirma van de kraan kwam onmiddellijk ter plaatse om de kraan af te breken. Dat is nodig omdat er nog hevige rukwinden verwacht worden. Tot dan blijft het rampenplan zeker van kracht.

De burgemeester verwacht dat de kraan tegen de avond ontmanteld zal zijn. Dan zal ook het rampenplan weer worden ingetrokken.

Eind december viel in Nieuwpoort nog een kraan op een flatgebouw. Daarbij kwam één persoon om het leven. Drie anderen raakten gewond.