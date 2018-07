Topjaar voor Belgische wijnen door droogte

Het is een topjaar voor de Belgische wijnen. Nochtans is voor veel landbouwers de droogte een ramp, maar voor wijnboeren is het een zege. Ook de Belgische wijnboer Stefan Kekko zal dit jaar een goede oogst hebben.

Door de droogte hebben de wijnstokken minder last van de droogte. En omdat de wortels lang genoeg zijn, krijgen de wijnstokken ook voldoende water. De zon zorgt er ook nog eens voor dat er meer suikers worden aangemaakt, wat positief is voor de smaak van de wijn.

Ook de Belgische wijnboer Stefan Kekko verwacht een goede oogst in september. Hij verwacht dat hij zo’n 120.000 flessen zal hebben.

Wie een fles wil van dit jaar zal wel nog drie à vier jaar moeten wachten, want dan ligt de wijn pas in de rekken. Voor een fles betaal je dan dertien tot 28 euro.