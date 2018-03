Top van luchtmacht zet tijdelijk stap opzij

Topfiguren binnen het leger wisten wel degelijk dat de Belgische F-16's langer kunnen meegaan dan voorzien én hielden die informatie actief tegen. Dat blijkt uit mails die VTM NIEUWS kon inkijken. De chef van de luchtmacht, Frederik Vansina, zet tijdelijk een stap opzij om het “onderzoek in alle sereniteit te laten plaatsvinden”. Ook enkele andere hooggeplaatsten bij het leger trekken zich tijdelijk terug tot het einde van het onderzoek.

De mails die onze redactie kon inkijken, werden verstuurd tussen een klokkenluider binnen defensie en zijn overste, kolonel Peter Letten. Hij is een medewerker en vertrouwenspersoon van de chef van de luchtmacht, Frederik Vansina, en is ook de beheerder van de vloot van de luchtvaart.

De klokkenluider kreeg in de zomer van 2016 informatie van de Amerikaanse straaljagerbouwer Lockheed Martin, waarin vermeld werd dat de Belgische F-16's langer kunnen vliegen dan de voorziene 8.000 vlieguren.

De klokkenluider wou daar meer informatie over en meldde aan zijn overste dat hij meer gedetailleerde cijfers had opgevraagd. Die vroeg meteen om voorzichtig te zijn. In zijn antwoord schreef Letten: "Zolang maar niemand gaat denken dat de F-16's meer dan 8.000 uren kunnen vliegen. Kijk goed uit!".

Slide weglaten

De resultaten van de Lockheed-studie bevestigden uiteindelijk dat de Belgische toestellen langer in de lucht gehouden kunnen worden. Bij de voorstelling van die cijfers aan een groep hogere officieren krijgt de klokkenluider van zijn overste de opmerking om de slide met de cijfers over de langere levensduur niet te gebruiken.

“Het is niet het juiste moment. Het aankoopprogramma zit in een cruciale fase nu. We willen dit gevoelige moment niet verstoren", klinkt het in een van de mails.

De klokkenluider mailt de gegevens later door naar twee generaals en projectleider Harold Van Pee, waarin hij vraagt alles aan de stafchef en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) over te maken. Maar dat is blijkbaar nooit gebeurd.

Stap opzij

Een aantal topfiguren bij de luchtmacht zal nu tijdelijk een stap opzij zetten, zegt chef van Defensie, Marc Compernol. "Vandaag heb ik samen met Vandeput een gesprek gehad met een aantal personen die mogelijk betrokken zijn bij het niet doorspelen van de studie over metaalmoeheid”, zegt hij aan Belga. “De betrokken personen hebben aangeboden om zich voor de duur van het onderzoek terug te trekken uit hun functie.”

Het gaat al zeker om de chef van de luchtmacht, Frederik Vansina. Dat bevestigt hij zelf aan VTM NIEUWS. Vansina wil “het onderzoek in alle sereniteit laten plaatsvinden”.

Ook Harold Van Pee, de kolonel bij de luchtmacht die de leiding heeft over het F-16-vervangingsdossier, zet een stap opzij. Hij zegt dat hij tijdelijk uit zijn functie stapt “in de hoop dat de onderzoekers daardoor snel(ler) kunnen uitzoeken wat er nu echt gebeurd is”. Het gaat om een vrijwillige beslissing, benadrukt Van Pee.

Volgens De Morgen trekken ook Letten en generaal Luc Roelandts zich tijdelijk terug.