TONGERSE PROCUREUR AANGEHOUDEN VOOR WITWASPRAKTIJKEN

De Tongerse procureur die gisteren is opgepakt in Limburg is nu aangehouden. Hij wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken. Ook zijn partner, die rechter is bij de rechtbank van Tongeren, werd opgepakt. Zij is intussen opnieuw vrijgelaten.

Gisterenochtend viel de politie binnen bij het koppel in het Tongerse Piringen voor een huiszoeking. Zowel de substituut-procureur als zijn partner, een rechter bij de rechtbank van Tongeren, werden meegenomen voor verhoor.

Omdat beide verdachten als magistraat tewerkgesteld zijn, moet het onderzoek behandeld worden door een hogere rechtbank. Daarom komt de zaak meteen voor het Antwerpse hof van beroep. De vrouw is na verhoor vrijgelaten. De man verscheen vandaag voor de raadsheer-onderzoeksrechter die heeft hem aangehouden.

Het onderzoek rond witwaspraktijken en schriftvervalsing werd al in februari opgestart. Het koppel wordt verdacht gesjoemeld te hebben met de aan- en verkoop van oldtimers.