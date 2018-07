Toch geen GAS-boete voor hondenbadje. Burgemeester Aalst reageert: “Dit is fake news”

Een café-uitbaatster uit Aalst had naar eigen zeggen een GAS-boete gekregen van 350 euro omdat ze haar langharige teckel in een klein hondenbadje had gezet om af te koelen. De burgemeester van Aalst laat in een reactie weten dat dit niet klopt. “Ze heeft een waarschuwing gekregen van de politie. Dit is fake news.”

De vrouw dacht meteen nadat ze de politie over de vloer kreeg dat er een GAS-boete van 350 euro zou volgen, maar dat is dus niet zo. “Ze kreeg geen officieel document en kreeg enkel een waarschuwing van de politie over het verbruik van het water”, aldus burgemeester Christoph D’haese. “Ik heb dit nagevraagd bij de politie en kan formeel zeggen dat dit fake news is. Er zijn uiteraard maatregelen als de regels niet nageleefd worden, en de politie zal ingrijpen als het nodig is, maar daar is hier dus absoluut geen sprake van.”

De politie merkte het voorval op tijdens een patrouille. “Rincky is negen jaar oud en had enorm veel last van de warmte, dit is toch onbegrijpelijk”, reageerde de eigenares, die liever anoniem blijft.

Het was vrijdagmiddag rond 13 uur, haar café in Aalst was net open en de eerste klanten kwamen bij haar naar binnen. Omdat het die dag meer dan 35 graden was, had ze een klein hondenbadje klaargezet voor haar huisdier om in af te koelen. Ze vroeg aan één van haar vaste klanten of ze de emmer water in het badje wou gieten op het terras van haar zaak. “Toen reed plots een politiepatrouille langs en hebben ze zich langs de kant gezet. Ze kwamen het café binnen en spraken mijn klant aan en vroegen haar identiteitskaart”, klinkt het.

“Ik kwam onmiddellijk naar de politieagenten toe en gaf mijn identiteitskaart af en zei dat het mij hond was.” De agenten in kwestie spraken de bazin aan en vroegen of ze het nieuws niet had gezien in verband met het waterverbruik waar we zuinig mee moeten omspringen. “Ik was toch wel enorm hard geschrokken van deze reactie. Het gaat om een badje van amper 65 centimeter waar, nog geen tien liter water in zat”, klinkt het. “Ik deed dit alleen omdat Rincky enorm hard afziet van de warmte, dit is toch echt geen waterverspilling”, klinkt het. Ook de klanten begrepen dit optreden van de politie niet goed en vroegen zich af of ze hierin niet te ver zijn gegaan.

Uiteindelijk bleef het dus bij een waarschuwing en kreeg de vrouw geen boete.

