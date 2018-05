Tips voor blokkende studenten

Studenten zitten in de laatste rechte lijn richting zomervakantie. Sommigen zijn volop aan het blokken voor hun eerste examen, anderen hebben er misschien al eentje achter de rug. Met deze bloktips wordt studeren alvast een pak makkelijker!

Goede planning

Als je goed inplant welke vakken en hoofdstukken je wanneer zal studeren, weet je zeker dat je tegen het examen de volledige leerstof verwerkt hebt. Bedenk dus vooraf hoeveel dagen je zou willen studeren per vak. Verdeel je hoofdstukken over de gekozen periode en plan herhaalmomenten in.

Herhalen, herhalen, herhalen

Het is bewezen dat het menselijk brein iets zes keer moet verwerkt hebben, om het te kunnen onthouden. Na elke pagina snel even herhalen, alsook na elk hoofdstuk en na elke nacht kan dus zeker geen kwaad, integendeel.

Voldoende slaap

Structuur is tijdens de blokperiode erg belangrijk. Sta op tijd op en studeer in blokken met daartussen een korte pauze. Probeer je eetpauzes elke dag rond hetzelfde uur te nemen en stop ’s avonds tijdig met studeren. Je zou toch moeten mikken op acht uren slaap per nacht. Lukt dat niet, kan je overdag gerust een powernap inplannen. Om efficiënt te zijn, mag die wel niet langer dan dertig minuten duren.

Overzichtelijke studeerplek

Voor het studeren je kamer of bureau helemaal opruimen, zorgt voor rust in je hoofd. Je zal daardoor ook minder afgeleid zijn tijdens het studeren, wat je concentratie ten goede komt. Ook een studeerplek zonder gsm of zonder social media is goed voor je concentratie.

Bedenk goeie examenvragen

Door jezelf als leerkracht voor te stellen en je af te vragen wat een goeie examenvraag zou zijn, ben je creatief met je leerstof bezig. Bij het zoeken van antwoorden, zal je automatisch de verschillende hoofdstukken aan elkaar koppelen. Wie weet, krijg je op je examen wel je eigen vraag voorgeschoteld.

Niet opgeven

Het is normaal dat studeren niet op elke dag even vlot lukt. Laat je dus niet demotiveren door een lastige moment. Je hebt meer zelfdiscipline dan je denkt. Daag jezelf dus uit om toch nog even verder te doen. Alle beetjes helpen.

Pauze nemen

Als het studeren écht niet lukt, kan je beter even pauzeren. Je brein is (helaas) niet onverzadigbaar en misschien lukt het daarna wel iets beter. Een beetje frisse lucht, kan wonderen doen. Probeer ook om ’s avonds iets leuks te doen, dat kan gaan van afspreken met vrienden tot een ligbad nemen. Het geeft je iets om naar uit te kijken en verzet tegelijk je zinnen.

Leef gezond

Wie studeert, vraagt dagelijks heel wat energie aan zijn lichaam. Voldoende water drinken en gezonde maaltijden en tussendoortjes kiezen, zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook tijdens het pauzeren is de gezonde optie de beste. Een wandelingetje in de buitenlucht zal je meer deugd doen dan een uur naar een aflevering op Netflix te staren.