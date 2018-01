Tijsmanstunnel is weer vrijgemaakt

In de Antwerpse haven was de Tijsmanstunnel een tijdlang versperd in de richting van Nederland door een ongeval met vier vrachtwagens. Het verkeer naar het noorden van Antwerpen werd omgeleid. Intussen is de tunnel opnieuw helemaal vrij en lost de file langzaam op. Dat laat het Vlaams Verkeerscentrum weten.

“We weten nog niet hoe lang de tunnel versperd blijft, want de vrachtwagens moeten alle vier getakeld worden”, zei Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum vlak na het ongeval. Ondertussen kan het verkeer richting Nederland opnieuw door de tunnel.

#R2 Het ongeval in de Tijsmanstunnel richting 1/Nederland is afgehandeld. De file lost heel langzaam op. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 9 januari 2018