Tijgermug komt onze kant op

Door de klimaatopwarming houden ongewenste tropische insecten zich steeds vaker op in de buurt van ons land. Frankrijk heeft de laatste tijd bijvoorbeeld veel te kampen met tijgermuggen. Die dragen hardnekkige ziektes zoals het zikavirus en knokkelkoorts.

Volgens experts zullen de beestjes binnen afzienbare tijd wellicht de grens oversteken. “Er is geen direct gevaar, maar we moeten waakzaam zijn”, zegt Yves Van Laethem van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel aan RTL Nieuws.

“Er loopt een onderzoek om te kijken of de mug al meer aanwezig is in ons land dan we denken.” Bij ons zijn winterse temperaturen voorlopig nog nefast voor de tijgermug, maar in Zuid-Frankrijk is dat anders. “Daar krijgen in de zomer ook mensen griep. Als dat gebeurt, moet je meteen naar de dokter.”

Bekijk ook: