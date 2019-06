Tijgermug in auto mee naar België

Hoewel er dit jaar nog geen tijgermuggen werden gespot in ons land, waarschuwt het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor nieuwe toegangswegen waarlangs het insect België kan bereiken. Onderzoek toonde aan dat tijgermuggen graag meereizen met autoverkeer vanuit plaatsen waar de soort voorkomt, zoals Duitsland en Frankrijk.

De exotische muggensoort werd in 2018 op vijf paatsen in België ontdekt. "Voorlopig hebben we nog geen tijgermuggen gespot op de locaties waar ze vorige zomer voorkwamen. Het lijkt erop dat tijgermuggen goed bestreden werden of er niet in geslaagd zijn om de winter in ons land te overbruggen", vertelt Isra Deblauwe, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse opvolging van het muggenmonitoring-project (MEMO).

Parkings

Toch verwachten de wetenschappers niet dat de mug volledig uit ons land is verdwenen. Bij het onderzoek vorig jaar bleek dat tijgermuggen ons bereiken via nieuwe toegangswegen vanuit onze buurlanden Frankrijk en Duitsland. In de provincies Luxemburg en Namen werden immers eitjes aangetroffen op snelwegparkings. Het was de eerste keer dat deze soort België op die manier bereikte. Met de vakantie voor de deur is de kans reëel dat de tijgermug opnieuw met het autoverkeer zal meeliften naar onze contreien.

"Ook dit jaar doen we uitgebreide monitoring naar tijgermuggen en andere exoten op 20 risicoplaatsen in ons land", zegt coördinator Wim Van Bortel. "Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter bestrijden en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen. Ook als de muggen zich hier zouden kunnen vestigen, is het belangrijk om de populaties nauwgezet op te volgen om het risico op een mogelijke overdracht van ziektes te kunnen inschatten." De Aziatische tijgermug is een klein zwartwit-gestreepte mug die pijnlijk kan steken. Ze kunnen ook virussen als dengue en chikungunya overdragen van mens op mens. In 2019 vonden de onderzoekers voor het eerst ook enkele exemplaren van de Aziatische bosmug (Aedes japonicus) in de omgeving van Maasmechelen. Die soort is minder agressief en geen belangrijke overdrager van ziektes.