Tijd voor het 6de Gordelfestival

In de Vlaamse Rand rond Brussel vindt vandaag de zesde editie plaats van het Gordelfestival. Vanuit het provinciedomein van Huizingen en de focusgemeente Tervuren vertrekken weer diverse kleine en grote wandelingen en fietstochten. In Tervuren treden onder meer De Kreuners op, in Huizingen staat De Ketnetband geprogrammeerd. Vorig jaar lokte het Gordelfestival 26.000 deelnemers. Het is een initiatief van Sport Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, vzw de Rand en Flanders Classics.

Het gerenoveerde Afrikamuseum in Tervuren opent pas eind dit jaar de deuren, maar tijdens het Gordelfestival kunnen geïnteresseerden al een kijkje nemen in de vernieuwde, ondergrondse hal. Het museum ligt samen met het Koloniënpaleis, de Panquin-kazerne, de Franse tuinen en de ecologische daktuin van het GITO Tervuren op het parcours van de zes of tien kilometer lange 'Tourist Run'.

Vanuit Tervuren kan men ook ecologische wandelingen doen of al fietsend druivenroutes afleggen. Vanuit het provinciedomein van Huizingen vertrekken zowel wandelingen, 'proef-de-streek-fietsroutes' als mountainbikeroutes.

Focus op kinderen

Dit jaar zijn er ook enkele activiteiten gericht op gezinnen met jonge kinderen. Zo is er zowel in Huizingen als in Tervuren een babydorp ingericht voor de allerjongsten. Er is ook een afgeschermde relaxhoek waar moeders in alle rust borstvoeding kunnen geven en een babycafé waar ouders met elkaar in contact kunnen komen. In het provinciedomein van Huizingen is werk gemaakt van een VIK-dorp (Very Important Kids) met allerlei activiteiten voor wat oudere kinderen.

Gordelklassieker

Vanzelfsprekend kan ook dit jaar de Gordelklassieker worden gereden, een fietstocht van ruim honderd kilometer doorheen de Groene Gordel en de Vlaamse Rand. Voor het tweede jaar op rij wordt die gereden in peletons van 125 personen vanaf 7.15 uur. Het aantal peletons werd dit jaar verhoogd van vijf naar acht. Deelnemers kunnen daarbij kiezen tussen snelheden van 23 tot 29 kilometer per uur. Dit jaar rijdt gewezen wielrenner Johan Museeuw mee en is er een passage voorzien doorheen de Plantentuin van Meise. Vooraf inschrijven was verplicht.