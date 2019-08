Tijd lang geen operaties in Ieperse Jan Ypermanziekenhuis door IT-problemen

Het IT-systeem van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper heeft deze middag zo'n drie uur plat gelegen. Dat meldde de dienst Noodplanning van de provincie West-Vlaanderen. Geplande ingrepen en operaties gingen niet door, maar intussen zijn alle problemen van de baan.

Via sociale media meldde de dienst Noodplanning dat het ziekenhuis niet bereikbaar was via telefoon of mail. Daardoor was er een tijde lang geen ziekenwagenvervoer mogelijk. Ook geplande ingrepen gingen niet door.

Patiënten die op eigen kracht naar het ziekenhuis gingen, werden doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd is. Het zou gaan op IT-problemen, maar of er sprake is van hacking is niet duidelijk.

Foto: Google Maps