Tigerkidnapping: 3 minderjarigen opgepakt

De politie heeft drie minderjarigen opgepakt voor een tigerkidnapping in december vorig jaar in Herzele, waarbij een moeder en haar twee kinderen bedreigd werden met een vuurwapen. Dat bevestigen de federale politie en de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De drie verdachten zijn geïdentificeerd na verschillende tips na de uitzending van het opsporingsprogramma FAROEK Live.

Op 16 december 2017 drongen drie personen een woning binnen in Herzele. Op dat ogenblik kwam de bewoonster thuis samen met haar twee minderjarige kinderen. Twee van de drie verdachten verlieten de woning maar één persoon richtte een vuurwapen op de vrouw en hield haar en haar twee kinderen gegijzeld. Hij verplichtte haar geld af te geven in de woning en reed met de slachtoffers vervolgens naar een bank waar zij geld moest afhalen. Daarop werd de vrouw gedwongen de verdachte naar Brussel te brengen. De feiten werden op 1 mei 2018 toegelicht in het opsporingsprogramma FAROEK Live.

Na verschillende tips na de uitzending konden drie minderjarigen uit Brussel worden opgepakt. Ze werden allemaal voorgeleid voor de jeugdrechter. De gijzelnemer werd in een gesloten instelling geplaatst.