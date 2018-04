Tienerscholen open vanaf 1 september

Vanaf 1 september gaan er in Vlaanderen verschillende tienerscholen van start. Het klassieke tweedelige systeem van lager- en middelbaar onderwijs wordt daarbij vervangen door een driedelig systeem van telkens vier jaar, het lager-, tiener-, en middelbaar onderwijs.

De tienerschool is voor leerlingen tussen tien en veertien jaar. Het traditionele systeem van zes jaar lager en zes jaar middelbaar, zoals we het nu kennen, verdwijnt dus. In de plaats komt er vier jaar lager, vier jaar tienerschool en vier jaar middelbaar.

De scholen gaan vanaf volgend schooljaar open in heel Vlaanderen en Brussel. In Herk-de-Stad, in Limburg konden toekomstige leerlingen vandaag al kennismaken met de tienerschool.