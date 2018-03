Tienermeisje sterft onder vuilniswagen

Deze middag is een dertienjarig meisje onder een vuilniswagen terechtgekomen in het Limburgse Meeuwen-Gruitrode. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor het meisje kwam alle hulp te laat. Dat bevestigt de burgemeester, Lode Ceyssens (CD&V), aan VTM NIEUWS.

Het ongeval gebeurde aan de Beemdstraat in Meeuwen-Gruitrode, in de buurt van een lagere school. Het meisje van dertien stak te voet de straat over, maar net op dat moment reed de vuilniswagen achteruit.

Het meisje zat daar zelf niet op school, maar moest er toevallig passeren. Voor haar kon geen hulp meer baten, ze overleed aan haar verwondingen. De bestuurder van de vuilniswagen werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken wat er precies is misgelopen.