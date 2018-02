Tiener ontdekt lek op Tax-on-web

Een tiener uit Diepenbeek heeft een mogelijk beveiligingsprobleem ontdekt bij de overheidswebsite My Minfin, waarin de elektronische belastingaangifte Taks-on-web zit. Hij meldde het probleem al ruim een half jaar geleden bij de FOD Financiën, maar kreeg pas nu gehoor. Dat melden Het Belang van Limburg het Nieuwsblad.

Ethische hacker Gilles Maes, intussen 20, ontdekte in juli vorig jaar een fout in de beveiliging van MyMinfin.be. Die fout maakt het mogelijk dat hackers de website kunnen manipuleren om gebruikers hun login, paswoord of token afhandig te maken of om een virus naar de computer van gebruikers te sturen.

Maes zegt dat hij het probleem al op 7 juli vorig jaar meldde via het contactformulier op de website van de FOD Financiën en via een privébericht op Twitter. Toch kwam er tot drie dagen geleden geen antwoord en bleef de fout bestaan. Daarom besloot hij op 19 februari om het probleem openbaar te maken via Facebook.

Ondertussen heeft de FOD Financiën contact opgenomen met Maes. Hij is uitgenodigd om het probleem maandag te komen bespreken.