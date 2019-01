Tiener die vrijdag uit gerechtsgebouw Mechelen ontsnapte, opnieuw gevat

De negentienjarige Mechelaar die afgelopen vrijdag uit het gerechtsgebouw van Mechelen ontsnapte, is gevat. Dat melden verschillende bronnen. De tiener was net geen vijf dagen op vrije voeten.

De tiener moest vrijdagnamiddag omstreeks 16.00 uur voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij werd kort daarvoor opgepakt door de politie van Dendermonde voor drugsfeiten. Vlak voordat de jongeman het gerechtsgebouw werd binnen gebracht, ging het mis.

“De tiener misleidde de politie en sloeg met de boeien aan op de vlucht”, vertelde Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket eerder. Agenten van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek kwamen hun collega’s assistentie verlenen en organiseerden meteen een grote zoekactie.

De directe omgeving van het gerechtsgebouw werd uitgekamd. Omdat even gevreesd werd dat de verdachte het Sint-Romboutscollege in de buurt was binnen gevlucht, werd ook de school even afgesloten. Uiteindelijk bleek de tiener er zich nooit te hebben bevonden.

Bijna vijf dagen bleef de tiener uit de handen van politie en gerecht. Tot vanochtend. Verdere details over zijn arrestatie zijn voorlopig nog niet bekend.