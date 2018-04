Tiener (15) dood aangetroffen in Grimbergen

In Grimbergen is gisteren een vijftienjarige jongen dood aangetroffen op straat. Het parket onderzoekt of er kwaad opzet in het spel is, momenteel wordt een autopsie op het lichaam van de tiener uitgevoerd.

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een onderzoek wordt gevoerd naar de dood van de jongen. "Er werd een wetsdokter aangesteld en er wordt momenteel een autopsie op het lichaam uitgevoerd", bevestigt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde aan VTM NIEUWS. "Alle pistes zijn open: een ongeval, kwaad opzet... alles kan."

"De jongen werd aangetroffen voor een reeks garageboxen, hij werd nog gedurende een uur gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. "Het onderzoek naar wat gebeurd is, is volop aan de gang."

De jongen verliet zondagavond zijn huis om een vriend verderop in de straat te bezoeken. Omdat hij niet thuiskwam op het afgesproken uur, maakten de ouders zich ongerust. Een wandelaar vond het lichaam, maar alle hulp kwam te laat. Over de doodsoorzaak is het momenteel nog gissen, daarom werd een wetdokter aangesteld die een autopsie uitvoert op het lichaam.