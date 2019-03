Tiener (14) zwaargewond na val door dak van loods in Brugge

In Brugge is zaterdagavond een 14-jarige jongen door het dak van een loods gevallen. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Hij is in kritieke toestand afgevoerd, maar hij zou al aan de beterhand zijn.

Het ongeval deed zich voor op de voormalige site van de stadsdiensten in de Groenestraat. Drie jongeren beklommen het dak van een loods op die site tot één van hen plots door het dak, bestaande uit asbestplaten, schoot. Hij maakte een val van een zestal meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de jongen te bevrijden uit de loods. Daar kwam zelfs een klimteam aan te pas.

Het parket onderzoekt de zaak, maar is karig met commentaar, omdat het minderjarigen betreft. Het parket kon wel meegeven dat de toestand van de jongen beter is.