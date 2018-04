Tien gewonden bij brand Antwerpen

In een sociale woonblok in het Antwerpse Linkeroever is gisterenavond brand ontstaan. Tien bewoners met rookvergiftiging werden naar het ziekenhuis gebracht, zo zegt de brandweer. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

De brand ontstond op de vijfde verdieping van het gebouw in de Halewijnlaan. Volgens de brandweer veroorzaakte een paniekreactie een spontane evacuatie.

De hulpdiensen brachten tien mensen, onder wie de bewoonster van het appartement waar het vuur uitbrak, met rookintoxicatie voor verzorging naar het ziekenhuis.