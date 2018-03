Tickets Dodentocht allemaal de deur uit

Wie nog wil meedoen aan de 49ste Dodentocht, de wandeltocht van 100 km rond Bornem, is eraan voor de moeite. De 13.000 deelnemingstickets voor de wandeling op 10 augustus zijn allemaal verkocht, aldus Gazet van Antwerpen.

Vanaf 1 februari kon ingeschreven worden voor de Dodentocht van dit jaar. Na het grote succes van de afgelopen jaren, is het sinds vorig jaar verplicht om vooraf in te schrijven voor de tocht. De organisatie kan de wandelaars anders geen gerichte bevoorrading aanbieden.

Alle tickets de deur uit

Gisterenavond om 19.40 uur kreeg wie nog wilde inschrijven de melding dat alle beschikbare plaatsen de deur uit waren.

Volgens Thomas D’hondt, woordvoerder van de Dodentocht, gingen de inschrijvingen al van bij de start goed vooruit: “De eerste 24 uur waren er al meer dan drieduizend mensen ingeschreven. Op 21 februari haalden we al de kaap van de tienduizend inschrijvingen en nu halen we dus ons maximaal toegelaten aantal deelnemers. Zoals we vooraf hadden gemeld, is het niet meer mogelijk om in te schrijven nu de 13.000 plaatsen ingenomen zijn.”

Tickets doorverkopen verboden

Nu alle beschikbare plaatsen verkocht zijn, zullen mensen met een startnummer misschien overwegen hun ticket te verkopen voor een hogere prijs. “Wij verwijzen naar de wetgeving over het doorverkopen van tickets. Je startnummer voor een hogere prijs verkopen, mag niet”, zegt D'hondt.