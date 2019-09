Thomas Cook UK failliet maar Belgische dochter blijft operationeel

Nu de Britse touroperator Thomas Cook met onmiddellijke ingang alle activiteiten heeft stopgezet, start een gigantische operatie om honderdduizenden reizigers thuis te krijgen. Voor Belgische reizigers in het buitenland - een 10.000-tal - zijn er volgens Thomas Cook België voorlopig geen gevolgen. “Hun reis kan verder verlopen zoals gepland”, bevestigt woordvoerster Leen Segers aan onze redactie. “Over geplande reizen kunnen we voorlopig geen uitspraak doen. Het is wel niet meer mogelijk om nieuwe boekingen te doen via onze website, uit voorzichtigheid voor onze klanten. We laten voorlopig dus geen nieuwe klanten toe.” Thomas Cook België, met daaronder ook Neckermann, bekijkt momenteel welke opties er zijn om de impact van het faillissement van het Britse moederbedrijf te beperken voor de klanten en medewerkers. Thomas Cook België zelf is voor alle duidelijkheid niet failliet, maar binnen de groep zijn de verschillende afdelingen wel fel aan elkaar gelinkt.

Volgens woordvoerster Leen Segers blijft Thomas Cook België voorlopig in elk geval operationeel. “De Belgische tak heeft de boeken niet neergelegd. De vakanties vanuit België gaan vandaag door zoals gepland”, bevestigt Thomas Cook België aan HLN. Vandaag blijven de Thomas Cook-winkels in ons land ook gewoon open en blijft het contact center telefonisch of via chat bereikbaar.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines - dat de vluchten van Thomas Cook verzorgt - kan voorlopig nog niet veel zeggen over mogelijke repercussies voor Belgische reizigers. “Momenteel evalueren we de consequenties van de beslissing van Thomas Cook UK op Thomas Cook België”, meldt woordvoerster Wencke Lemmes-Pireaux aan HLN. “We zijn uiteraard afhankelijk van de beslissing van Thomas Cook Belgium.”

10.000 reizigers in buitenland

Momenteel zijn zowat 10.000 mensen uit ons land op reis met Thomas Cook België. De reisorganisator is in elk geval aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het Garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling indien nodig. Het Garantiefonds zegt voorlopig geen reizigers te repatriëren omdat de Belgische tak van Thomas Cook nog actief is.

Thomas Cook raadt zijn klanten in elk geval aan niet ter plekke te betalen moest de hoteleigenaar daar om vragen en meteen contact op te nemen met het contact center.

600 werknemers

In België werken 600 mensen bij Thomas Cook. “We doen er alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke tijden en staan in contact met de sociale partners”, klinkt het nog. Er zou vooral gekeken worden naar de Duitse tak van Thomas Cook voor een eventuele doorstart.

Wat met de vluchten?

Jaarlijks gaan 700.000 Belgen op vakantie met Thomas Cook en Neckermann. Het bedrijf is al veertig jaar actief in ons land. In België heeft Thomas Cook geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Die werd in 2017 grotendeels overgenomen door Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert sindsdien zowat 80 procent van de mensen die bij Thomas Cook een vliegvakantie boeken.