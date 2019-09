Ook Thomas Cook België is failliet, melden de vakbonden. Het bedrijf is er niet in geslaagd om het nodige geld te vinden om te overleven.

Op de ondernemingsraad is meegedeeld dat de 5 miljoen euro niet is gevonden die nodig was voor een doorstart. Daarmee lijkt een faillissement nu echt onafwendbaar, en dreigen de 500 mensen die nog aan de slag zijn bij Thomas Cook België - vooral in het netwerk van verkoopskantoren - hun job te verliezen.

(later meer)