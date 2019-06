Theo Francken over IS-Kinderen: "Dit is een heel onverstandige beslissing"

Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken heeft gereageerd op de repatriëring van de IS-kinderen uit Syrië. Hij gelooft niet dat het allemaal om weeskinderen gaat: "Ik heb sterke twijfels over het verhaal ? Komen die kinderen ook wel uit Belgische ouders?" Hij spreekt van een domme beslissing om ze terug te halen naar Belgie.

Vanuit zijn ervaring als staatssecretaris zegt Francken: "Ik heb genoeg meegemaakt uit Syrië, heel veel verrassingen, mensen die dood verklaard werden en dan plots herrezen"

Gisteren raakte bekend dat België een principeakkoord heeft met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen van Belgische IS-strijders te repatriëren. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hoopt de operatie “in de komende dagen of weken” te kunnen opstarten, al is nog overleg nodig met zijn Iraakse ambtgenoot.

De Belgische regering besliste eerder al dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar in principe teruggehaald kunnen worden naar eigen land. Maar aan actieve repatriëring deed België tot nog toe niet. Dat leidde de laatste maanden tot heel wat kritiek, onder meer van academici en ngo’s.

Concreet heeft de tekst het over de repatriëring van kinderen tot 10 à 12 jaar, met voorrang voor weeskinderen. Ze moeten overgeplaatst worden van de Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië richting Erbil, legt Reynders uit. “We zullen te werk gaan zoals andere landen het hebben gedaan”, klinkt het. “Defensie kan daarbij logistieke steun bieden.” De Koerden vragen al langer dat buitenlandse overheden hun onderdanen weghalen uit de overvolle vluchtelingenkampen. Onder meer Zweden en Frankrijk repatrieerden al landgenoten.

Volgens verschillende bronnen zou de eerste repatriëring al aan de gang zijn.