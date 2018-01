Thalystrein rijdt in Mechelen persoon aan

Een Thalystrein onderweg naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam heeft vanmiddag iemand aangereden in het station van Mechelen. Het treinverkeer dat via Mechelen gaat, ondervond sindsdien problemen maar verloopt inmiddels weer normaal. Aan boord van de Thalys bevonden zich nog 240 passagiers, die moesten overstappen op een volgende Thalys richting Amsterdam.

De trein reed bij het verlaten van het station rond tien over twee een persoon aan. Details over de omstandigheden van het ongeval geeft de NMBS niet prijs. Tussen Mechelen en Antwerpen waren slechts twee van de vier sporen beschikbaar, richting Brussel waren alle sporen beschikbaar en richting de luchthaven was één spoor beschikbaar.

De vertragingen waren beperkt tot een 20-tal minuten. De passagiers die op de aanrijdende trein zaten, moesten overstappen op een volgende Thalystrein richting Amsterdam en liepen een half uur vertraging op.