Teunissen wint eerste rit van Tour, Van Avermaet wint bolletjestrui

De Tour de France is officieel van start gegaan, een historisch sportmoment voor ons land. Op de Grote Markt vertrokken de renners in aanwezigheid van Eddy Merckx, koning Filip. In Brussel kwamen vandaag 500.000 mensen op straat, volgens de politie. Op 150 kilometer van de streep kwam Greg Van Avermaet als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen, en pakt zo de eerste trui van de Tour: 'de bollen'. Aan het Kasteel in Laken was de Nederlander Mike Teunissen de snelste in een massasprint, en wint zo de eerste rit.

Op het middaguur verzamelden de renners op het Koningsplein voor de geneutraliseerde start, de officiële startceremonie vond vijf minuten later plaats bij de passage op de Grote Markt. Nadien ging het peloton van 176 renners - onder wie 21 Belgen - richting de Louis Mettewielaan op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek, waar om 12u25 de officiële start gegeven werd.

Er wachtte de renners een rit van 194,5 kilometer, met onderweg de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, richting het Kasteel van Laken. Een echte Flandrienrit wordt het echter niet. Na de passage in de Vlaamse Ardennen trok het peloton de taalgrens over naar Henegouwen, waar in Charleroi een kasseistrook wachtte van 1,9 kilometer, in het Zwarte Land, tussen Thiméon en Mellet.

Massasprint

Daarna volgde nog een opvallende tv-passage aan de Leeuw van Waterloo, om dan via Overijse terug in de heimat van de Kannibaal te komen. De renners passeerden eerst in Tervuren, waar Eddy Merckx woonde in 1969 en daarna in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij zijn eerste gele trui veroverde na een ploegentijdrit.

Gele trui

Alles kwam terug bijeen en het peloton maakte zich op voor een massasprint. Daarin trok de Nederlander Mike Teunissen aan het langste eind, en trekt de eerste gele trui.

Morgen trekt de ploegentijdrit zich weer op gang aan het domein van Koning Filip, om 27,6 kilometer later te finishen aan het Atomium. De kans is groot dat de gele trui dan een nieuwe eigenaar krijgt.