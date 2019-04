Test Aankoop woest: Ryanair vraagt 25 euro voor kind op schoot

Vliegtuigmaatschappij Ryanair voert sinds kort een nieuw ‘babytarief’ in. Voortaan rekent de Ierse luchtvaartmaatschappij 25 aan per kind onder de 24 maanden. Consumentenorganisatie Test Aankoop is woedend: “Onrechtvaardig en niet in strijd met de Europese regelgeving. Een baby is geen bagage”, klinkt het.

“Opnieuw een extra toeslag erbij!”, luidt het bij Test Aankoop. “Als je een vlucht boekt met een kind jonger dan 24 maanden, dan rekent het Ierse bedrijf een forfait van 25 euro per vlucht aan. Zelfs als het kind de hele vlucht op je schoot zit. Geen enkele andere luchtvaartmaatschappij rekent zo’n supplement aan.”

Naast het feit dat Test Aankoop van oordeel is dat dit supplement niet gerechtvaardigd is, veroordeelt de organisatie het gebrek aan transparantie hierover. Als het aantal passagiers wordt opgegeven en er wordt aangegeven dat er een kind jonger dan 24 maanden zal meereizen, vermeldt de pop-up, wat de prijs betreft, dat "elke eventuele subsidie voor de babyboeking wordt toegewezen aan de eerste volwassen passagier van de boeking.” Een forfait van 25 euro is echter een vast, voorspelbaar en geen eventueel bedrag. Als het verplicht is, moet het van in het begin worden vermeld.

De rest van het proces is volgens Test Aankoop al niet veel duidelijker. Op geen enkel moment geeft de site aan dat het reizen met een jong kind 25 euro zal kosten. Het is pas nadat de vluchten van de volwassenen zijn geselecteerd, dat het totale bedrag inclusief de babykosten wordt weergegeven. Dit supplement kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien als men er niet aan denkt te klikken op het kleine pijltje naast het totale bedrag, dat details van de prijs geeft.

Test Aankoop is van mening dat deze praktijk in strijd is met artikel 23 van de Europese verordening inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap en heeft de luchtvaartmaatschappij opgeroepen deze praktijken te wijzigen.